31.05.2025
Смотреть онлайн Сук-Хюн Чу - Юй Сун Пак 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Сук-Хюн Чу — Юй Сун Пак . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
72%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
20%
Комментарии к матчу