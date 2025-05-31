Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Адитья Вишал Балсекар - Дилан Чарлэп 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Адитья Вишал БалсекарДилан Чарлэп, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.

МСК, 1/2 финала, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Адитья Вишал Балсекар
Завершен
(6:3, 2:6, 7:5)
2 : 1
31 мая 2025
Дилан Чарлэп
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
7
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
65%
53%
Реализация брейк - пойнтов
39%
64%
Игры 1/2 финала
03.08
США Ty Wunderlich США Мартин Мазев
1
2
2
6
6
4
0
6
Завершен
03.08
Канада Эммет Поттер США Payton Jim on
1
1
7
5
3
5
Отказ
02.08
США Gregory Gamal США Дилан Чарлэп
2
1
5
7
6
3
6
2
Завершен
02.08
США Майлз Джонс США Алекс Джонс
2
1
4
6
6
3
6
1
Завершен
02.08
США Азария Рашер США Хадсон Ривера
2
1
7
5
2
6
6
2
Завершен
07.06
Новая Зеландия Finn Willman США Liam Alvarez
0
2
4
4
4
4
Завершен
07.06
США Nischal Spurling США Лиам Оливер Тороман
2
0
6
2
6
1
Завершен
07.06
США Andre Alcantara Бразилия Алессандро-Дамиано Вентре
1
2
6
6
3
3
4
4
Завершен
07.06
Нидерланды Джип Ван Ассенделфт США Дэвид Дуонг
-
-
Неявка команды
06.06
США Xavier Calvelo США Азария Рашер
1
2
6
4
3
6
4
6
Завершен
06.06
США Митчелл Ли Беларусь Daniil Kakhniuk
2
1
6
2
5
7
5
0
Завершен
06.06
США Нильс Хоффманн США Джанлука Брункоу
0
2
5
7
5
7
Завершен
06.06
Венгрия Петер Макк США Lorenzo Brunkow
2
0
6
2
6
3
Завершен
31.05
США Karan Raghavendra Беларусь Daniil Kakhniuk
1
1
6
4
4
6
0
0
Отказ
31.05
Индия Адитья Вишал Балсекар США Дилан Чарлэп
2
1
6
3
2
6
7
5
Завершен
30.05
США Maximilian Wuelfing США Arin Pallegar
-
-
Отказ
Комментарии к матчу
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA