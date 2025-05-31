Текстовая трансляция

Гейм 1 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 23 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Адитья Вишал Балсекар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Адитья Вишал Балсекар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40