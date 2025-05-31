31.05.2025
Смотреть онлайн Karan Raghavendra - Daniil Kakhniuk 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Karan Raghavendra — Daniil Kakhniuk, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Отказ
(Победитель: Daniil Kakhniuk)
(Победитель: Daniil Kakhniuk)
1 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Daniil Kakhniuk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Daniil Kakhniuk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Daniil Kakhniuk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Daniil Kakhniuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Daniil Kakhniuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
10
Выигрыш первой подачи
57%
57%
Реализация брейк - пойнтов
75%
55%
Игры 1/2 финала
03.08
1
2
2
6
6
4
0
6
Завершен
03.08
1
1
7
5
3
5
Отказ
02.08
2
1
5
7
6
3
6
2
Завершен
02.08
2
1
4
6
6
3
6
1
Завершен
02.08
2
1
7
5
2
6
6
2
Завершен
07.06
0
2
4
4
4
4
Завершен
07.06
2
0
6
2
6
1
Завершен
07.06
1
2
6
6
3
3
4
4
Завершен
07.06
-
-
Неявка команды
06.06
1
2
6
4
3
6
4
6
Завершен
06.06
2
1
6
2
5
7
5
0
Завершен
06.06
0
2
5
7
5
7
Завершен
06.06
2
0
6
2
6
3
Завершен
31.05
1
1
6
4
4
6
0
0
Отказ
31.05
2
1
6
3
2
6
7
5
Завершен
30.05
-
-
Отказ
Комментарии к матчу