Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Leanne Abouhamad - Теодора Йович 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Leanne AbouhamadТеодора Йович, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.

МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Leanne Abouhamad
Отказ
(Победитель: Теодора Йович)
- : -
31 мая 2025
Теодора Йович
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Игры 1/2 финала
01.08
США Амина Салибаева Австралия Теодора Йович
2
0
6
3
7
6
Завершен
01.08
Австралия Leanne Abouhamad Австралия Milana Dejanovic
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
01.08
Австралия Лиза Мейс Австралия Susannah Su
-
-
Неявка команды
01.08
Австралия Amy Findlay Франция Милен Алеме
0
2
4
4
0
0
Завершен
01.08
Австралия Шарлотта Ванстон МакГрат Австралия Brooke Komorowski
0
2
4
4
3
3
Завершен
08.06
Австралия Jemima W-Phillips Австралия Нина Крекленберг
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Теодора Йович Австралия Натали Гафт
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Susannah Su Австралия Ariel Gunawan
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Milana Dejanovic Австралия Miranda Xu
-
-
Неявка команды
07.06
Австралия Audrey Aulia Австралия Yilin Yan
2
1
3
3
7
7
6
6
Завершен
07.06
Австралия Kristina Tai Россия Елизавета Володько
0
2
2
2
5
5
Завершен
07.06
Австралия Кайла МакФи Австралия Brooke Komorowski
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.06
Австралия Лиза Мейс Австралия Grace Cadwallader
1
2
7
7
4
4
5
5
Завершен
07.06
Австралия Diana Badalyan Австралия Ava-Monet Sycamore
0
2
4
4
1
1
Завершен
07.06
Австралия Elizabeth Ivanov Австралия Whitney Moon
1
2
2
2
6
6
3
3
Завершен
31.05
Австралия Нина Крекленберг Австралия Пипер Фримен
-
-
Неявка команды
31.05
Австралия Габриэла Вильегас Новая Зеландия Саша Ситуэ
-
-
Неявка команды
31.05
Новая Зеландия Талея Туатао Австралия Jemima W-Phillips
-
-
Завершен
31.05
Австралия Milana Dejanovic Австралия Whitney Moon
2
0
6
1
6
1
Завершен
31.05
Австралия Ava-Monet Sycamore Австралия Лекси Уеир
-
-
Завершен
31.05
Австралия Кайла МакФи Австралия Амелия Зильберман
-
-
Завершен
31.05
Австралия Изабелла Кроссман Австралия Giselle Isabella Guillen
-
-
Отказ
31.05
Австралия Leanne Abouhamad Австралия Теодора Йович
-
-
Отказ
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
28 Ноября
22:30
Колорадо Колорадо
Миннесота Миннесота
28 Ноября
23:37
Польша Польша
Австрия Австрия
28 Ноября
22:45
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
Ипсвич Ипсвич
28 Ноября
23:00
Франция Франция
Бельгия Бельгия
28 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA