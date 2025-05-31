Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Скотт Джонс - Ashton Mcleod 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Скотт ДжонсAshton Mcleod, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Lovedale
Скотт Джонс
Завершен
(6:3, 7:5)
- : -
31 мая 2025
Ashton Mcleod
Смотреть онлайн
История последних встреч

Скотт Джонс
Скотт Джонс
Ashton Mcleod
Скотт Джонс
1 победа
0 побед
100%
0%
23.11.2025
Скотт Джонс
Скотт Джонс
1:0
Ashton Mcleod
Ashton Mcleod
Обзор
Игры 1/2 финала
29.11
Австралия Ashton Mcleod Австралия Eric Tripathi
-
-
Предстоящая
29.11
Бельгия Marvin Buytaert Австралия Oliver Welch
-
-
Предстоящая
29.11
Япония Haruto Ishikawa Австралия Андре Филеп
-
-
Предстоящая
29.11
Австралия Charlie Pade Австралия Noah Brownrigg
-
-
Предстоящая
29.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Asher Brownrigg
-
-
Предстоящая
29.11
Австралия Андре Филеп Австралия Eric Tripathi
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
