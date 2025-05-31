31.05.2025
Смотреть онлайн Скотт Джонс - Ashton Mcleod 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Скотт Джонс — Ashton Mcleod, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 7:5)
- : -
31 мая 2025
История последних встреч
Скотт Джонс
Ashton Mcleod
1 победа
0 побед
100%
0%
23.11.2025
Скотт Джонс
1:0
Ashton Mcleod
Комментарии к матчу