31.05.2025
Смотреть онлайн Milana Dejanovic - Whitney Moon 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Milana Dejanovic — Whitney Moon, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Milana Dejanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Milana Dejanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Milana Dejanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Milana Dejanovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Milana Dejanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Milana Dejanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Milana Dejanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
67%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
14%
