31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Colson Wells — Theo Coats . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:27 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 13.
МСК, Корт: Denver Tennis Park - Court 13
UTR Pro Denver
Завершен
(4:6, 7:5, 6:2)
1 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Colson Wells - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
67%
74%
Реализация брейк - пойнтов
29%
60%
