Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Colson Wells - Theo Coats 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Colson WellsTheo Coats . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:27 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 13.

МСК, Корт: Denver Tennis Park - Court 13
UTR Pro Denver
Colson Wells
Завершен
(4:6, 7:5, 6:2)
1 : 1
31 мая 2025
Theo Coats
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Colson Wells - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Theo Coats - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Theo Coats - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Theo Coats - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
4
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
67%
74%
Реализация брейк - пойнтов
29%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
AK Барс AK Барс
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
30 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA