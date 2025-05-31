Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Harper/Pearson - Britto/Isaro 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Harper/PearsonBritto/Isaro, 1/4 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.

МСК, 1/4 финала, Корт: Court 13
Challenger Little Rock MD
Harper/Pearson
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
31 мая 2025
Britto/Isaro
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Harper/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
62%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Игры 1/4 финала
31.05
Andrade/Mejia Andrade/Mejia Goldhoff/Hilderbrand Goldhoff/Hilderbrand
2
1
7
5
6
7
11
9
Завершен
31.05
Harper/Pearson Harper/Pearson Britto/Isaro Britto/Isaro
0
2
4
6
4
6
Завершен
30.05
Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Reynolds/Watt Reynolds/Watt
2
1
2
6
6
2
11
9
Завершен
30.05
Bayldon/Stalder Bayldon/Stalder Дугаз/Эскоффье Дугаз/Эскоффье
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Югра ХК Югра
27 Ноября
19:00
Рома Рома
Митьюлланд Митьюлланд
27 Ноября
20:45
Слован Братислава Слован Братислава
Райо Вальекано Райо Вальекано
27 Ноября
20:45
Астон Вилла Астон Вилла
Янг Бойз Янг Бойз
27 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA