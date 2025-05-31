31.05.2025
Смотреть онлайн Harper/Pearson - Britto/Isaro 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Harper/Pearson — Britto/Isaro, 1/4 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 13
Challenger Little Rock MD
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Harper/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Britto/Isaro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Britto/Isaro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Britto/Isaro - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
62%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу