31.05.2025
Смотреть онлайн Шахноза Хатамова - Abigail Haile 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Шахноза Хатамова — Abigail Haile, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
31 мая 2025
Игры 1/2 финала
02.08
0
2
2
6
2
6
Завершен
02.08
2
0
6
2
7
6
Завершен
02.08
1
2
6
0
6
7
5
7
Завершен
02.08
0
2
5
7
3
6
Завершен
02.08
2
0
6
4
6
2
Завершен
02.08
2
0
6
2
6
2
Завершен
07.06
0
2
4
6
0
6
Завершен
07.06
-
-
Неявка команды
07.06
2
1
3
6
6
2
7
5
Завершен
07.06
2
0
7
7
6
6
Завершен
06.06
2
0
6
1
7
6
Завершен
06.06
2
0
6
1
6
0
Завершен
31.05
2
0
6
6
6
6
Завершен
30.05
-
-
Завершен
30.05
-
-
Завершен
30.05
-
-
Завершен
30.05
-
-
Завершен
30.05
0
2
2
6
1
2
Завершен
30.05
2
1
3
6
7
5
6
1
Завершен
