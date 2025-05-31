Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Шахноза Хатамова - Abigail Haile 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Шахноза ХатамоваAbigail Haile, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Los Angeles Women
Шахноза Хатамова
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
31 мая 2025
Abigail Haile
Игры 1/2 финала
02.08
Филиппины Shaira Hope Rivera США Jeselle Maris Ante
0
2
2
6
2
6
Завершен
02.08
США Мика Икемори США Natalie Outcalt
2
0
6
2
7
6
Завершен
02.08
Россия Анастасия Сысоева Марокко Салма Лоудили
1
2
6
0
6
7
5
7
Завершен
02.08
США Камил Кис США Даниэла Борруэль
0
2
5
7
3
6
Завершен
02.08
США Кристина Нордикян Узбекистан Sadbaroy Kholdarova
2
0
6
4
6
2
Завершен
02.08
Veronika Miroshnichenko Veronika Miroshnichenko Бразилия Эдуарда Пиай
2
0
6
2
6
2
Завершен
07.06
США Элли Гьюро США Jeselle Maris Ante
0
2
4
6
0
6
Завершен
07.06
США Kaia Giribalan США Триша Мар
-
-
Неявка команды
07.06
США Лейден Гамес США Симона Кей
2
1
3
6
6
2
7
5
Завершен
07.06
Мексика Ingrid Carolina Millan США Briley Rhoden
2
0
7
7
6
6
Завершен
06.06
США Эрин Кайетано Мексика Alejandra Cruz
2
0
6
1
7
6
Завершен
06.06
США Тианмей Ванг Канада Скарлетт Николсон
2
0
6
1
6
0
Завершен
31.05
Узбекистан Шахноза Хатамова США Abigail Haile
2
0
6
6
6
6
Завершен
30.05
США Nicole Weng США Agnes Guggenheim
-
-
Завершен
30.05
Франция Romane Mosse США Anya Arora
-
-
Завершен
30.05
США Brooke Kwon США Kara Garcia
-
-
Завершен
30.05
Молдова, Республика Elvira Juravliova Нидерланды Клара Вельдман
-
-
Завершен
30.05
США Кайли Маккензи Veronika Miroshnichenko Veronika Miroshnichenko
0
2
2
6
1
2
Завершен
30.05
США Эрин Кайетано Египет Яна Хоссам Салах
2
1
3
6
7
5
6
1
Завершен
Комментарии к матчу
