Смотреть онлайн Andrade/Mejia - Goldhoff/Hilderbrand 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Andrade/Mejia — Goldhoff/Hilderbrand, 1/4 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
Challenger Little Rock MD
Завершен
(7:5, 6:7, 11:9)
2 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Andrade/Mejia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
73%
76%
Реализация брейк - пойнтов
17%
0%
