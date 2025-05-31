Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Andrade/Mejia - Goldhoff/Hilderbrand 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Andrade/MejiaGoldhoff/Hilderbrand, 1/4 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
Challenger Little Rock MD
Andrade/Mejia
Завершен
(7:5, 6:7, 11:9)
2 : 1
31 мая 2025
Goldhoff/Hilderbrand
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Andrade/Mejia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Andrade/Mejia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Goldhoff/Hilderbrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Andrade/Mejia - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
7
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
73%
76%
Реализация брейк - пойнтов
17%
0%
Игры 1/4 финала
31.05
Andrade/Mejia Andrade/Mejia Goldhoff/Hilderbrand Goldhoff/Hilderbrand
2
1
7
5
6
7
11
9
Завершен
31.05
Harper/Pearson Harper/Pearson Britto/Isaro Britto/Isaro
0
2
4
6
4
6
Завершен
30.05
Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Reynolds/Watt Reynolds/Watt
2
1
2
6
6
2
11
9
Завершен
30.05
Bayldon/Stalder Bayldon/Stalder Дугаз/Эскоффье Дугаз/Эскоффье
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
