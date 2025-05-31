Смотреть онлайн Andrade/Mejia - Goldhoff/Hilderbrand 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Andrade/Mejia — Goldhoff/Hilderbrand, 1/4 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.