31.05.2025
ITF W15 San Diego WD
(6:1, 6:2)
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фулгензи/Фулгензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Giavara/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Giavara/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Giavara/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Giavara/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Фулгензи/Фулгензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Фулгензи/Фулгензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Giavara/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Giavara/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
76%
36%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
Комментарии к матчу