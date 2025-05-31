Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Icardo/Jensen - Brea/Triay 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires Women: Icardo/JensenBrea/Triay, Четвертьфинал . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, Четвертьфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Buenos Aires Women
Icardo/Jensen
Завершен
(2:6, 1:6)
- : -
31 мая 2025
Brea/Triay
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

История последних встреч

Icardo/Jensen
Icardo/Jensen
Brea/Triay
Icardo/Jensen
0 побед
2 побед
0%
100%
13.06.2025
Icardo/Jensen
Icardo/Jensen
0:2
Brea/Triay
Brea/Triay
Обзор
30.05.2025
Icardo/Jensen
Icardo/Jensen
-:-
Brea/Triay
Brea/Triay
Обзор
Игры Четвертьфинал
31.05
Icardo/Jensen Icardo/Jensen Brea/Triay Brea/Triay
-
-
Завершен
30.05
Санчес/Хосемария Санчес/Хосемария Sainz/Llaguno Sainz/Llaguno
2
0
7
5
6
1
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA