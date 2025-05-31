31.05.2025
Смотреть онлайн Лия Хеймули - Клаудиа Мартинес де Веласко 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver Women: Лия Хеймули — Клаудиа Мартинес де Веласко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 8.
МСК, Корт: Denver Tennis Park - Court 8
UTR Pro Denver Women
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Claudia M D V Gallardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Лия Хеймули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лия Хеймули - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лия Хеймули - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Claudia M D V Gallardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Claudia M D V Gallardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Claudia M D V Gallardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лия Хеймули - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лия Хеймули - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лия Хеймули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Лия Хеймули - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лия Хеймули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Claudia M D V Gallardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Claudia M D V Gallardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
20
Выигрыш первой подачи
55%
74%
Реализация брейк - пойнтов
23%
38%
