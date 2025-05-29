29.05.2025
Смотреть онлайн Дэвид Адамсон/Иван Тамма - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Дэвид Адамсон/Иван Тамма — Haoyuan Хуан/Антоан Воазин . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(6:7, 6:1, 1:0)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Haoyuan Хуан/Антоан Воазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дэвид Адамсон/Иван Тамма - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
68%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
29%
