29.05.2025

Смотреть онлайн Chozas/Gutierrez - Montiel/Yob 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires: Chozas/GutierrezMontiel/Yob, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Premier Padel Buenos Aires
Chozas/Gutierrez
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Montiel/Yob
Игры 1/16 финала
29.05
Coello/Tapia Coello/Tapia Gil/Ruiz Gil/Ruiz
2
0
6
4
6
1
Завершен
29.05
Chozas/Gutierrez Chozas/Gutierrez Montiel/Yob Montiel/Yob
2
0
6
4
6
3
Завершен
29.05
Garrido/Libaak Garrido/Libaak Belluati/Lijo Belluati/Lijo
0
2
2
6
6
7
Завершен
29.05
Benitez/Martinez Benitez/Martinez Augsburger/Cardona Augsburger/Cardona
0
2
4
6
2
6
Завершен
