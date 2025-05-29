29.05.2025
Смотреть онлайн Coello/Tapia - Gil/Ruiz 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires: Coello/Tapia — Gil/Ruiz . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Premier Padel Buenos Aires
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ruiz/Gil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ruiz/Gil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Coello/Tapia
Gil/Ruiz
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Coello/Tapia
2:0
Gil/Ruiz
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
63%
45%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
Комментарии к матчу