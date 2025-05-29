Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Coello/Tapia - Gil/Ruiz 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires: Coello/TapiaGil/Ruiz . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Premier Padel Buenos Aires
Coello/Tapia
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Gil/Ruiz
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ruiz/Gil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ruiz/Gil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ruiz/Gil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Coello/Tapia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Coello/Tapia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Coello/Tapia - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Coello/Tapia
Coello/Tapia
Gil/Ruiz
Coello/Tapia
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Coello/Tapia
Coello/Tapia
2:0
Gil/Ruiz
Gil/Ruiz
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
63%
45%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA