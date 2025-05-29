29.05.2025
Смотреть онлайн Юки Мочизуки - Томоширо Масабаяси 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Юки Мочизуки — Томоширо Масабаяси . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
85%
52%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
Комментарии к матчу