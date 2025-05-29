29.05.2025
Смотреть онлайн Санхуи Шин - Дук Хее Ли 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Санхуи Шин — Дук Хее Ли . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Санхуи Шин
Дук Хее Ли
1 победа
0 побед
100%
0%
26.07.2025
Санхуи Шин
2:0
Дук Хее Ли
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
65%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
