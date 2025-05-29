29.05.2025
Смотреть онлайн Цзи Сун Нам - Джей Дилан Хара Фриенд 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Цзи Сун Нам — Джей Дилан Хара Фриенд . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
68%
53%
Реализация брейк - пойнтов
46%
50%
Комментарии к матчу