29.05.2025

Смотреть онлайн Gonzalez/Fernandez - Barrera/Caparros 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires Women: Gonzalez/FernandezBarrera/Caparros, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Premier Padel Buenos Aires Women
Gonzalez/Fernandez
Завершен
(6:1, 6:1)
- : -
29 мая 2025
Barrera/Caparros
Игры 1/8 финала
29.05
Icardo/Jensen Icardo/Jensen Martinez/Marrero Martinez/Marrero
-
-
Завершен
29.05
Gonzalez/Fernandez Gonzalez/Fernandez Barrera/Caparros Barrera/Caparros
-
-
Завершен
29.05
Riera/Barrera Riera/Barrera Гоенага/Калдера Гоенага/Калдера
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
