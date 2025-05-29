29.05.2025
Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Seo Yun Choi 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Yeon Woo Ку — Seo Yun Choi . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(5:7, 6:2, 6:2)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Seo Yun Choi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
65%
54%
Реализация брейк - пойнтов
55%
16%
