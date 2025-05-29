29.05.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким - Рина Сайго 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Дабин Ким — Рина Сайго . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:3, 2:6, 6:4)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Рина Сайго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дабин Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
58%
50%
Реализация брейк - пойнтов
32%
42%
