29.05.2025
Смотреть онлайн Ю Джин Ан - Гауль Джанг 29.05.2025. Прямая трансляция
Матч турнира ITF W15 Daegu: Ю Джин Ан — Гауль Джанг . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(4:6, 6:3, 3:5)
(4:6, 6:3, 3:5)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
39%
44%
Реализация брейк - пойнтов
53%
55%
