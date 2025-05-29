29.05.2025
Смотреть онлайн Я-Хсуан Ли - Хи Рае Им 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Я-Хсуан Ли — Хи Рае Им . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:4, 5:7, 0:0)
1 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Heerae Im - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
60%
57%
Реализация брейк - пойнтов
56%
83%
Комментарии к матчу