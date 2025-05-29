Смотреть онлайн Я-Хсуан Ли - Хи Рае Им 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Я-Хсуан Ли — Хи Рае Им . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .