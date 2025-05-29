Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Yujin Kim 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Дэйеон БаккYujin Kim . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Daegu
Дэйеон Бакк
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Yujin Kim
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
79%
44%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
