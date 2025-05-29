29.05.2025
Смотреть онлайн Клэр Хилл - Камил Кис 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego: Клэр Хилл — Камил Кис . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Клэр Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Клэр Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Камил Кис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Клэр Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Клэр Хилл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
14
Выигрыш первой подачи
46%
53%
Реализация брейк - пойнтов
54%
35%
Комментарии к матчу