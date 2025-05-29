29.05.2025
Смотреть онлайн Аспен Шуман - Саманта Алисеа 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego: Аспен Шуман — Саманта Алисеа . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 San Diego
Завершен
(7:5, 6:3)
(7:5, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саманта Алисеа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Саманта Алисеа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Саманта Алисеа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Саманта Алисеа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Саманта Алисеа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Саманта Алисеа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Саманта Алисеа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Саманта Алисеа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Аспен Шуман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Аспен Шуман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Аспен Шуман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
59%
59%
Реализация брейк - пойнтов
75%
21%
Комментарии к матчу