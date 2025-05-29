Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Чунь Хсинь Тсенг - Федерико Бондиоли 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Vicenza: Чунь Хсинь ТсенгФедерико Бондиоли, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:25 по московскому времени и пройдет на корте Centrale.

МСК, 1/8 финала, Корт: Centrale
Challenger Vicenza
Чунь Хсинь Тсенг
Завершен
(6:3, 1:6, 6:3)
2 : 1
29 мая 2025
Федерико Бондиоли
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
Игры 1/8 финала
29.05
Тайвань (Китай) Чунь Хсинь Тсенг Италия Федерико Бондиоли
2
1
6
3
1
6
6
3
Завершен
29.05
Аргентина Факундо Мена Тайвань (Китай) Ю Хсиоу Хсу
2
0
7
5
7
6
Завершен
29.05
Австрия Джоэл Шварцлер Италия Марко Чеччинато
2
0
6
3
6
1
Завершен
28.05
Австрия Lukas Neumayer Казахстан Тимофей Скатов
-
-
Завершен
