28.05.2025
Смотреть онлайн Юсуке Такахаси - Даниэль Милявски 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Юсуке Такахаси — Даниэль Милявски . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Корт: Court 1
Challenger Little Rock
Отказ
(Победитель: Даниэль Милявски)
- : -
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
