29.05.2025
Смотреть онлайн Лючия L Domingo - Juliana Giaccio 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кастельон: Лючия L Domingo — Juliana Giaccio . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кастельон
Завершен
(5:7, 0:6)
(5:7, 0:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Juliana Giaccio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
40%
53%
Реализация брейк - пойнтов
30%
44%
Комментарии к матчу