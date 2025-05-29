29.05.2025
Смотреть онлайн Тоби Самуэль - Раду Албот 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chisinau: Тоби Самуэль — Раду Албот, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Central Court
Challenger Chisinau
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
74%
66%
Реализация брейк - пойнтов
75%
20%
