29.05.2025

Смотреть онлайн Тоби Самуэль - Раду Албот 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chisinau: Тоби СамуэльРаду Албот, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Central Court
Challenger Chisinau
Тоби Самуэль
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Раду Албот
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тоби Самуэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
74%
66%
Реализация брейк - пойнтов
75%
20%
Игры 1/8 финала
29.05
Япония Масамичи Имамура Англия Жиль Хуссей
0
2
5
7
3
6
Завершен
29.05
Россия Евгений Карловский Германия Роберт Стромбахс
0
2
3
6
2
6
Завершен
29.05
Россия Илья Симакин ЮАР Филип Хеннинг
2
0
6
4
6
1
Завершен
29.05
Турция Джем Илкель Россия Петр Бар Бирюков
1
2
4
6
7
6
6
7
Завершен
29.05
Франция Клемент Шидек Польша Олаф Печковски
2
1
6
4
0
6
6
1
Завершен
29.05
Англия Тоби Самуэль Молдова, Республика Раду Албот
2
0
6
4
6
3
Завершен
29.05
Италия Лоренцо Джустино Англия Стюарт Паркер
0
2
4
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
