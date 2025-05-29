29.05.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Джустино - Стюарт Паркер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chisinau: Лоренцо Джустино — Стюарт Паркер, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
Challenger Chisinau
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
10
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
63%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
Комментарии к матчу