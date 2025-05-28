28.05.2025
Allen/Allen - Dean/Motosono 28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Santo Domingo WD: Allen/Allen — Dean/Motosono . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:08 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Santo Domingo WD
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Allen/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Allen/Allen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
62%
71%
Реализация брейк - пойнтов
12%
100%
