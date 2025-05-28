Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.05.2025

Смотреть онлайн Allen/Allen - Dean/Motosono 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Santo Domingo WD: Allen/AllenDean/Motosono . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:08 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Santo Domingo WD
Allen/Allen
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
28 мая 2025
Dean/Motosono
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Allen/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Allen/Allen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Dean/Motosono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Allen/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Dean/Motosono - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
62%
71%
Реализация брейк - пойнтов
12%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA