29.05.2025
Смотреть онлайн Энн Ли - Джессика Пегула 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (ж): Энн Ли — Джессика Пегула, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Philippe Chatrier.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court Philippe Chatrier
Ролан Гаррос (ж)
Завершен
(3:6, 6:7)
(3:6, 6:7)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джессика Пегула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джессика Пегула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джессика Пегула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джессика Пегула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джессика Пегула - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
61%
74%
Реализация брейк - пойнтов
14%
30%
Игры 1/32 финала
29.05
2
0
6
4
6
2
Завершен
29.05
0
2
2
6
4
6
Завершен
29.05
0
2
6
7
3
6
Завершен
29.05
1
2
4
6
6
4
5
7
Завершен
29.05
0
2
1
6
3
6
Завершен
29.05
2
0
6
3
6
2
Завершен
29.05
0
2
3
6
6
7
Завершен
29.05
2
0
6
1
6
4
Завершен
29.05
1
2
0
6
6
4
3
6
Завершен
29.05
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.05
2
0
6
3
6
3
Завершен
28.05
0
2
0
6
2
6
Завершен
28.05
0
2
2
6
3
6
Завершен
28.05
0
2
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу