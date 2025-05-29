29.05.2025
Смотреть онлайн Райки Мацуда - Хэмиш Стюарт 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Heraklion: Райки Мацуда — Хэмиш Стюарт . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Heraklion
Завершен
(6:3, 3:6, 7:6)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Райки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хэмиш Стюарт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Райки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Райки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Райки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хэмиш Стюарт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Райки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хэмиш Стюарт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Хэмиш Стюарт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Райки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Райки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
59%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
31%
