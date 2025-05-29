29.05.2025
Смотреть онлайн Амандин Монно - Илинка Д Амарией 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bol: Амандин Монно — Илинка Д Амарией . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:12 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bol
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Амандин Монно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
50%
54%
Реализация брейк - пойнтов
53%
56%
Комментарии к матчу