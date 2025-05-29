29.05.2025
Смотреть онлайн Klara Kajabova - Dominika Podhajecka 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Klara Kajabova — Dominika Podhajecka . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 7.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 7
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(4:6, 7:6, 4:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 33 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
8
10
Выигрыш первой подачи
61%
55%
Реализация брейк - пойнтов
37%
45%
