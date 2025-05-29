29.05.2025
Смотреть онлайн Таисия Мордергер/Яна Мордергер - Milic/Alja Senica 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Otocec WD: Таисия Мордергер/Яна Мордергер — Milic/Alja Senica . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Otocec WD
Завершен
(6:1, 4:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Milic/Alja Senica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Milic/Alja Senica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Таисия Мордергер/Яна Мордергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу