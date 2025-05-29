29.05.2025
Смотреть онлайн Ивана Себестова - Тифани Леметр 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Merzig: Ивана Себестова — Тифани Леметр . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Merzig
Завершен
(6:4, 1:6, 6:4)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ивана Себестова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
8
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
50%
64%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
