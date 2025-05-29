29.05.2025
Смотреть онлайн Эзекиэль Монферрер - Грегор Рамскоглер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gyula: Эзекиэль Монферрер — Грегор Рамскоглер . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:01 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gyula
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эзекиэль Монферрер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
52%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
