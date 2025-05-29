29.05.2025
Смотреть онлайн Валентина Штайнер - Алексис Блохина 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Merzig: Валентина Штайнер — Алексис Блохина . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Merzig
Завершен
(6:0, 0:0)
(6:0, 0:0)
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентина Штайнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Валентина Штайнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Валентина Штайнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Валентина Штайнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Валентина Штайнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Валентина Штайнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
83%
38%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу