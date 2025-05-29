29.05.2025
Смотреть онлайн Магдалена Фреч - Маркета Вондрушова 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (ж): Магдалена Фреч — Маркета Вондрушова, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 6
Ролан Гаррос (ж)
Завершен
(0:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Магдалена Фреч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Магдалена Фреч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Магдалена Фреч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Магдалена Фреч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Маркета Вондрушова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Маркета Вондрушова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
49%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
78%
Комментарии к матчу