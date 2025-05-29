Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Мэй Малидж - Алехо Санчес Килес 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 La Nucia: Мэй МалиджАлехо Санчес Килес . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 La Nucia
Мэй Малидж
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
29 мая 2025
Алехо Санчес Килес
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алехо Санчес Килес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алехо Санчес Килес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алехо Санчес Килес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мэй Малидж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алехо Санчес Килес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алехо Санчес Килес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алехо Санчес Килес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
48%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
