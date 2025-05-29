29.05.2025
Смотреть онлайн Xavier Ferrer Mateo - Эрик Ваншелбоим 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 La Nucia: Xavier Ferrer Mateo — Эрик Ваншелбоим . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 La Nucia
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
29 мая 2025
Гейм 1 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эрик Ваншелбоим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эрик Ваншелбоим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
21%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу