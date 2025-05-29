29.05.2025
Смотреть онлайн Herea/Karadzhaeva - Obradovic/Roots 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja WD: Herea/Karadzhaeva — Obradovic/Roots . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(5:7, 7:6, 1:0)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Obradovic/Roots - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Herea/Karadzhaeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Herea/Karadzhaeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Obradovic/Roots - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Obradovic/Roots - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Obradovic/Roots - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Obradovic/Roots - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Obradovic/Roots - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Herea/Karadzhaeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Herea/Karadzhaeva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Obradovic/Roots - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Obradovic/Roots - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Herea/Karadzhaeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
59%
76%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
