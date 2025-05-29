29.05.2025
Смотреть онлайн Сада Нахимана - Элизабет Мандлик 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Otocec: Сада Нахимана — Элизабет Мандлик . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Otocec
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
36%
79%
Реализация брейк - пойнтов
20%
75%
