Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Coco Bosman — Полина Лейкина . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
ITF W15 Монастир
Завершен
(1:4)
(1:4)
0 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
56%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
17%
Комментарии к матчу