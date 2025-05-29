29.05.2025
Смотреть онлайн Мирра Андреева - Эшлин Крюгер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (ж): Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Simonne Mathieu.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court Simonne Mathieu
Ролан Гаррос (ж)
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эшлин Крюгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эшлин Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мирра Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эшлин Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мирра Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мирра Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мирра Андреева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мирра Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мирра Андреева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мирра Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Эшлин Крюгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мирра Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эшлин Крюгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Эшлин Крюгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мирра Андреева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Эшлин Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мирра Андреева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мирра Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Мирра Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
71%
56%
Реализация брейк - пойнтов
62%
30%
