Смотреть онлайн Лия Каратанчева - Денислава Глушкова 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Лия Каратанчева — Денислава Глушкова . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:34 по московскому времени .