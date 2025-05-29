29.05.2025
Смотреть онлайн Лия Каратанчева - Денислава Глушкова 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Лия Каратанчева — Денислава Глушкова . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:34 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Денислава Глушкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Лия Каратанчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лия Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
56%
43%
Реализация брейк - пойнтов
70%
50%
