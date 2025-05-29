29.05.2025
Смотреть онлайн Radu David Turcanu - Габи Адриан Боитан 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Satu Mare: Radu David Turcanu — Габи Адриан Боитан . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Satu Mare
Завершен
(3:6, 6:2, 6:7)
(3:6, 6:2, 6:7)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Габи Адриан Боитан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Габи Адриан Боитан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Radu David Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Габи Адриан Боитан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Габи Адриан Боитан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Габи Адриан Боитан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
59%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
36%
Комментарии к матчу